Dziś (w sobotę 23 listopada) zebrała się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej . To podczas tego zgromadzenia przedstawiono kandydata KO w przyszłorocznych wyborach prezydenckich . O nominację walczyli prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i szef MSZ Radosław Sikorski .

Kandydata wybrano w prawyborach. Do udziału w nich uprawnionych było ponad 25 tysięcy działaczy PO, Nowoczesnej , Zielonych i Inicjatywy Polska. Głosowanie rozpoczęło się o godzinie 8 w piątek i zakończyło o północy.

Rafał Trzaskowski zwycięzcą prawyborów w KO

– Wzywam wszystkich, którzy na mnie głosowali do bezwarunkowego poparcia Rafała Trzaskowskiego . Rafale, walcz, walcz, wacz i wygraj! – mówił ze sceny Sikorski.

– Rafał, słuchaj, podpiszesz mi tych 50 nominacji ambasadorskich, co? – żartował szef MSZ.

W ostatnich wyborach prezydenckich Rafał Trzaskowski minimalnie przegrał z Andrzejem Dudą. Kandydat KO miał przeciwko sobie TVP , która de facto robiła kampanię kandydatowi PiS. Duda drugi raz z rzędu stał się formalnym lokatorem Pałacu Prezydenckiego. Teraz Trzaskowski będzie miał innego rywala. Duda po raz trzeci prezydentem nie zostanie, dwie kadencje to maksimum przewidziane przepisami.

Rafał Trzaskowski – pewny faworyt w sondażach

Z przeprowadzonego przed prawyborami przez pracownię Opinia24 sondażu wynika, że gdyby Rafał Trzaskowski był kandydatem Koalicji Obywatelskiej , to miałby duże szanse na zwycięstwo już w pierwszej turze. Trzaskowski zdobyłby 40 proc. głosów, co zapewniłoby mu pierwsze miejsce.

Za nim znalazłby się kandydat PiS z wynikiem 28 proc., a trzeci byłby Sławomir Mentzen (15 proc.). Trzaskowski cieszy się szerokim poparciem, co może być kluczowe w drugiej turze wyborów, zwłaszcza jeśli dojdzie do starcia z przedstawicielem wybranym przez Jarosława Kaczyńskiego.

Radosław Sikorski w trudniejszej pozycji

Choć wyniki sondażu wskazują, że obaj kandydaci nie tylko dostaliby się do drugiej tury wyborów, ale również wygraliby ją, to na tym tle Trzaskowski wypada zdecydowanie lepiej. Być może to zaważyło na jego zwycięstwie w partyjnych prawyborach.