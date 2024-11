Co się wydarzyło w sobotę na Pradze Północ w Warszawie ? Rafał Rutkowski z zespołu prasowego KSP powiedział w sobotę po godz. 16:00 w rozmowie z naTemat.pl, że interwencja policji dotyczyła agresywnego mężczyzny .

Kolega strzelił do policjanta podczas interwencji. Mundurowy nie żyje

– Brało w niej udział czterech policjantów. Jeden z nich użył broni służbowej, wskutek czego inny policjant został postrzelony i zabrany do szpitala – przekazał.

Co wiadomo, o policjancie, który zmarł? Portal TVN Warszawa ustalił, że ranny policjant trafił w stanie ciężkim do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie .

Z kolei "Super Express" napisał, że to sierżant szt. Mateusz z KP Warszawa Targówek. Miał żonę i dwójkę dzieci.

To sierżant sztabowy Mateusz został postrzelony śmiertelnie na Pradze

"Trafił w klatkę piersiową, kula przeszyła go na wylot. Dopiero po chwili okazało się, że kula trafiła nieumundurowanego policjanta z wydziału kryminalnego" – czytamy.

TVN Warszawa ustalił za to, że policjant, który strzelał, był dopiero po kursie podstawowym, na okresie próbnym. Nie był to jeszcze mianowany policjant. To były jego pierwsze dni służby.