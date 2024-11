Tajemnicze zaginięcie matki i córki w Warszawie

"Ostatnim miejscem zamieszkania dziecka wskazywanym przez mamę, w którym faktycznie dziecko przebywało była ul. Maltańska w Warszawie. Do chwili obecnej kobieta nie nawiązała kontaktu z rodziną" – podano w komunikacie służb.

Wszystkie osoby, które posiadają jakąkolwiek wiedzę na temat miejsca pobytu dziewczynki i jej matki lub widziały je w ostatnim czasie, proszone są o pilny kontakt z oficerem dyżurnym Komendy Rejonowej Policji Warszawa II przy ul. Malczewskiego 3/5/7 tel. 47 72 39250, 47 72 39251 (czynny całą dobę) lub kontakt na numer alarmowym 112. Informacje można również przekazywać na adres: oficer.prasowy.krp2@ksp.policja.gov.pl.

Zaginięcie 13-latki z Gniezna

Dziewczynka następnie trafiła do szpitala, a wcześniej policjanci zaopiekowali się 13-latką i do momentu przyjazdu karetki ogrzewali ciało dziewczynki i próbowali ją ocucić. "Gdy odzyskała przytomność, policjanci zabrali ją do radiowozu i okryli kurtką służbową. Dopiero w radiowozie dziecko powiedziało, jak ma na imię" – przekazała policja.