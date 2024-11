Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Jeśli masz nadzieję na przyjemny niedzielny spacer, to... raczej nie dziś. Spacer zawsze jest dobry dla zdrowia, ale dziś raczej nie będzie przesadnie przyjemnie. Będzie ci przeszkadzać chłód, wiatr i wszelkie odmiany deszczu ze śniegiem. W części kraju może być niebezpiecznie z powodu marznących opadów.

Pogoda na niedzielę 24 listopada: w całym kraju będzie dziś pochmurno, niebo obdaruje nas mało przyjemnymi opadami. Fot. Pawel Wodzynski/East News

W niedzielę 24 listopada nie możemy oczekiwać pięknej pogody. Będzie za to cieplej, chociaż nie za bardzo będzie dane nam to poczuć. W całym kraju będzie dziś pochmurno, wietrznie i będzie padało wszystko, co tylko padać może.

Zacznijmy od tego, że pogoda rozpoczyna dziś wielką zmianę. Od zachodu dociera do nas znaczące ocieplenie. Jutro w niektórych miejscach będzie kilkanaście stopni na plusie! Dziś musimy zadowolić się kilkoma.

Ale razem z tym "ciepłym" frontem nadchodzą opady. Od zachodu na wschód będą się więc przemieszczać chmury, które obdarują nad mokrym śniegiem, deszczem ze śniegiem oraz samym deszczem. Może spaść nawet 5-10 litrów na metr kwadratowy.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że miejscami mogą wystąpić tzw. marznące opady. To bardzo niebezpieczne zjawisko, przez które na drogach i chodnikach może zrobić się bardzo ślisko. Dziś w Polsce może pojawić się albo marznący deszcz, albo powodujące gołoledź mżawki.

Marznące opady mogą wystąpić rano w następujących województwach:

dolnośląskim (rejony południowe), śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim, mazowieckim (rejony południowe), lubelskim .

Temperatura w całym kraju będzie się podnosić. W środku dnia będziemy mieć około 9-10 stopni na zachodzie, około 5 w centrum i lekki plus na wschodzie. Ciepłem się nie nacieszymy, bo powietrze będzie wilgotne. Odczuwalna temperatura będzie więc o kilka stopni niższa.

Wrażenie chłodu spotęguje wiatr (południowy i południowo-zachodni). Może on wiać z prędkością ok. 30-40 km/h, nad morzem i w górach dochodząc nawet do 60 km/h. Jeszcze silniejsze mogą być tzw. porywy. Zagrażają one południu Polski, tam może czasem dmuchnąć z prędkością nawet 75-80 km/h.

Pogoda na zimę 2024/25

Jak pisaliśmy w naTemat.pl IMGW wcześniej wydało prognozę długoterminową od listopada do marca przyszłego roku. W grudniu opady mają być zróżnicowane – od około 36 mm w Gdańsku do 73 mm w Koszalinie. Średnie temperatury dzienne wyniosą od -3°C do -1°C w Zakopanem oraz 1,5-3°C w Gdańsku i Szczecinie.

Styczeń ma być z kolei najcieplejszym miesiącem tej zimy. W większości regionów temperatura przekroczy średnie wartości z lat ubiegłych. W Zakopanem będzie wahać się od około -4,4°C do -2,2°C, natomiast w Szczecinie wyniesie od -0,2°C do 1,9°C. W lutym możemy się spodziewać typowo zimowej pogody. Opady w tym miesiącu mają przekroczyć poziom normy wieloletniej, co może oznaczać większe ilości śniegu.

