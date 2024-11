Druga połowa listopada deszczowa

Według udostępnionej przez IMGW prognozy, tydzień od 18 do 24 listopada (47. tydzień roku) przyniesie temperatury mieszczące się w zakresie średnich wartości wieloletnich. Niestety, suma opadów ma być wyższa od normy – oznacza to deszczowy tydzień w całym kraju.

Jaka pogoda na grudzień?

Tydzień przed Świętami Bożego Narodzenia , czyli od 16 do 22 grudnia (51. tydzień roku), przyniesie zróżnicowaną pogodę w różnych częściach kraju. Na północy, południu oraz w niektórych regionach centralnych przewidywane są temperatury powyżej normy. W pozostałych częściach Polski powinny one mieścić się w granicach średnich wartości wieloletnich. Intensywniejszych opadów można spodziewać się na Pomorzu, w południowo-zachodniej oraz wschodniej części kraju, a także na terenach podgórskich.

Pogoda na zimę 2024/25

Jak pialiśmy w naTemat.pl IMGW wcześniej wydało prognozę długoterminową od listopada do marca przyszłego roku. W grudniu opady mają być zróżnicowane – od około 36 mm w Gdańsku do 73 mm w Koszalinie. Średnie temperatury dzienne wyniosą od -3°C do -1°C w Zakopanem oraz 1,5-3°C w Gdańsku i Szczecinie. Styczeń ma być z kolei najcieplejszym miesiącem tej zimy. W większości regionów temperatura przekroczy średnie wartości z lat ubiegłych. W Zakopanem będzie wahać się od około -4,4°C do -2,2°C, natomiast w Szczecinie wyniesie od -0,2°C do 1,9°C. W lutym możemy się spodziewać typowo zimowej pogody. Opady w tym miesiącu mają przekroczyć poziom normy wieloletniej, co może oznaczać większe ilości śniegu.