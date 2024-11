Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ewa Łapińska powiedziała PAP, co cytuje Polsat News , że w nocy z niedzieli na poniedziałek we wschodniej Polsce możliwe opady deszczu, a na pozostałym obszarze kraju pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia.

W poniedziałek będzie nawet 15 stopni na plusie

"W nocy na wschodzie słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na Podkarpaciu marznąca mżawka, na zachodzie rozpogodzenia. Na południu mgły. Temperatura od 0°C na wschodzie, do 8°C na północnym zachodzie; w obszarach podgórskich -2°C. Wiatr umiarkowany, w porywach nad morzem do 60 km/h" – czytamy z kolei informacji IMGW w serwisie X.

Temperatura wyniesie od 5 st. C w północno-wschodniej Polsce, przez ok. 10 st. C w centrum i na zachodzie oraz nawet do 15 st. C w południowej części kraju. W kolejnej nocy się ochłodzi, ale w centrum powinno być nadal nawet 8 stopni na plusie.