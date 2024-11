Jest to zła wiadomość dla wszystkich tych, którzy oczekują zimowych warunków atmosferycznych, które utrzymają się przez dłuższy czas. Nie oznacza to, że w grudniu nie będzie śnieżyc, czy dwucyfrowego mrozu, ale przewaga cieplejszych okresów ma być wyraźna.

Temperatura w skali miesięcznej w grudniu 2024 roku ma być wyższa średnio o 1 do 2,5 stopni powyżej normy z lat 1991-2020. Co będzie oznaczać, że to kolejny miesiąc z taką tendencją w roku. Będzie więc często powyżej 0 stopni, ale okresy z zimą termiczną też się pojawią.

Najczęściej jednak będzie to łagodna pogoda jak na grudzień, z ryzykiem wichur i burz, ale też częstych opadów, co wynikać ma z częstego wędrowania frontów atmosferycznych.

Jaka pogoda w weekend? Czeka nas gwałtowna zmiana temperatury

Początek weekendu to silny spadek temperatury – pisaliśmy. Niż zacznie przesuwać się na południe od Polski, co wywoła to, że z północy zacznie do nas spływać arktyczne, bardzo chłodne powietrze. Szokujące ma być natomiast ocieplenie, jakiego możemy się spodziewać po weekendzie – podają Fani Pogody. Tym bardziej może zdumiewać to, co przyniesie pogoda w niedzielę i po weekendzie. Bo w poniedziałek (25 listopada) w dzień na Dolnym Śląsku termometry pokażą nawet o 20 stopni więcej. W prognozach widać nawet 15 stopni powyżej zera.