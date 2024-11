Nowe promocje w Biedronce

Od poniedziałku taniej będzie można kupić też pościel, kurtki, buty czy bieliznę. Sporo fajnej elektroniki zajedziemy w Biedronce od czwartku, w tym np. akcesoria do komputera czy rzeczy do majsterkowania. Szczegóły są w tym miejscu.

Inne promocje Biedronki na Black Friday

Na dobrą sprawę to największy haczyk, ale jest jeszcze inny ważny warunek. Nie można kupić np. dwóch tych samych telewizorów, bo wtedy promocja "nie zaskoczy". Za złotówkę będziemy mogli dostać tylko najmniejszy 32-calowy model (trzeba go dodać do koszyka). Normalnie kosztuje prawie 1000 zł.

Do wyboru nie mamy sprzętów znanych marek. W sklepie internetowym promocją objęte są tylko trzy modele (32, 55 i 65 cali) wyprodukowane przez czeską markę UD. Pod względem specyfikacji technicznej nie ma się do czego przyczepić. Oferują to, co powinien każdy nowoczesny telewizor.