Telewizor za 1 zł w Biedronce. Jakie są haczyki? Fot. Filip Naumienko/REPORTER, home.biedronka.pl

Biedronka poza stacjonarnymi placówkami, ma też sklep internetowy Biedronka Home. To właśnie tam można wyhaczyć naprawdę niezłą promocję z telewizorami. Jeśli jesteście stałymi klientami tego dyskontu, to na pewno domyślacie się, na czym ona polega.

Telewizor UD za 1 zł w Biedronce. Jest haczyk: trzeba kupić drugi model

Trzeba kupić jeden telewizor, a wtedy drugi możemy kupić za 1 zł. Dla wielu osób to może być idealna okazja, bo można się z kimś złożyć na spółkę, dzieląc kosztami, albo np. można mieć dwa odbiorniki w różnych pokojach.

Na dobrą sprawę to największy haczyk, ale jest jeszcze inny ważny warunek. Nie można kupić np. dwóch tych samych telewizorów, bo wtedy promocja "nie zaskoczy". Za złotówkę będziemy mogli dostać tylko najmniejszy 32-calowy model (trzeba go dodać do koszyka). Normalnie kosztuje prawie 1000 zł.

Do wyboru nie mamy sprzętów znanych marek. W sklepie internetowym promocją objęte są tylko trzy modele (32, 55 i 65 cali) wyprodukowane przez czeską markę UD. Pod względem specyfikacji technicznej nie ma się do czego przyczepić. Oferują to, co powinien każdy nowoczesny telewizor.

Fot. home.biedronka.pl

Mają na pokładzie system od Google (tak więc bez problemu zainstalujemy aplikacje np. do streamingu), a te z największe mają QLED-owe ekrany pozwalające wyświetlać obraz w 4K, a dźwięk usłyszymy w standardzie Dolby Atmos.

Krótko mówiąc, promocja działa tylko w dwóch konfiguracjach: TV 55 cali (2499 zł) +TV 32 cale za złotówkę lub TV 65 cali (2999 zł) + TV 32 cale za złotówkę. Sprawdzałem w koszyku i tylko wtedy pokazuje się taka obniżka. Chętnych i tak nie brakuje. Kiedy to piszę, zostało 20 sztuk tych najmniejszych modeli.

Fot. home.biedronka.pl