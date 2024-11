Powoli wyjaśnia się sprawa śmiertelnie postrzelonego na warszawskiej Pradze policjanta. Z najnowszych ustaleń wynika, że policjanci dostali wezwanie do agresywnie zachowującego się mężczyzny. Na miejsce udali się dwaj umundurowani funkcjonariusze. Jeden z nich został przy radiowozie, drugi (bardziej doświadczony) wszedł do kamienicy. Tam dołączyli do niego dwaj nieumundurowani policjanci.