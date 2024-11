Ile zapłacimy za karpia w tym roku?

W gospodarstwach rybackich rozpoczęło się już odławianie kilkuletnich karpi, które trafią do sprzedaży. Eksperci wskazują, że najlepsze okazy to karpie trzyletnie, których waga waha się od półtora do dwóch kilogramów.

Większość konsumentów chce jednak zapewne wiedzieć, jakie będą ceny ryby w sprzedaży detalicznej. W sklepach ceny filetowanego karpia na ten moment wynoszą 60 zł za kilogram, jednak pamiętajmy, że przed samymi świętami mogą one jeszcze wzrosnąć. Przy tej stawce zakup jednego fileta ważącego około dwóch kilogramów oznacza wydatek na poziomie 120 zł.

Podwyżki wynikają głównie ze wzrostu kosztów paszy, energii oraz transportu. Mimo to w porównaniu do ubiegłego roku zmiany są stosunkowo niewielkie, co oznacza, że ceny w wielu miejscach pozostaną stabilne lub wzrosną tylko nieznacznie. A wiecie, dlaczego właściwie na Wigilię jemy akurat karpia? To tradycja, która nie ma nic wspólnego z religią, a wiele z historią polityczną i społeczną Polski.