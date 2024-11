Co to są Karpioki?

Karpioki to alternatywa wymyślona w kontrze do tradycyjnych chipsów. Naukowcy stworzyli je z mięsa karpia oraz skrobi z tapioki, dzięki czemu prażynki są lżejsze i bardziej chrupiące. Badacze zapewniają, że karpioki to zdrowa przekąska, która zawiera mniej kalorii, tłuszczu i soli niż klasyczne chipsy. Ma za to więcej białka oraz kwasów tłuszczowych omega-3, które wspierają zdrowie serca i mózgu.