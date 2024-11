MFW chce wprowadzenia kontrowersyjnego podatku. Nawet 500 zł miesięcznie za mieszkanie

Podatek katastralny od lat budzi kontrowersje. Naliczany byłby on od wartości nieruchomości. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) znów włączył go do swoich rekomendacji dla Polski. Eksperci twierdzą, że taka zmiana systemu opodatkowania nieruchomości jest konieczna, by podreperować budżet państwa. Byłoby to 500 zł więcej dla właścicieli mieszkań.