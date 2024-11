Kto może być świadkiem na ślubie?

Na ślubie kościelnym występują zazwyczaj dwaj świadkowie – jeden z każdej strony, tzn. jeden dla panny młodej, drugi dla pana młodego. Zdarza się, że są wyznaczani dodatkowi świadkowie, jednak najczęściej ogranicza się ich liczbę do dwóch. Co ważne, na ślubie kościelnym nie ma wymogu, aby świadkowie przypisani do małżonków byli określonej płci. Dlatego kobieta mogłaby mieć nawet kilku męskich świadków, a mężczyzna odwrotnie – kobiece świadkowe. Jest to jednak raczej kwestia kulturowa, że zazwyczaj panna młoda decyduje wybrać na świadka bliską sobie kobietę, a pan młody mężczyznę.