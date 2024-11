Wielka Brytanii. Nowe zasady dotyczące świadczeń, mogą uderzyć w Polaków. Fot. JUSTIN TALLIS/AFP/East News

Minister ds. pracy i emerytur Liz Kendall przekazała, iż młodzi ludzie, którzy odmawiają podjęcia pracy lub szkolenia, utracą zasiłki. – Jeśli ludzie będą wielokrotnie odmawiać podjęcia szkoleń lub obowiązków zawodowych, zostaną nałożone sankcje na ich świadczenia – przekazała polityczka.

Część osób straci w Wielkiej Brytanii zasiłki

Dopytana w programie Sunday Morning With Trevor Phillips w Sky News, czy oznacza to utratę świadczeń, Kendall odpowiedziała twierdząco. Polityczka dodała, że ​​prawie milion młodych ludzi – jedna na osiem – nie uczy się, nie pracuje, ani nie uczestniczy w szkoleniu.

Kendall mówiła o tym też w programie Sunday With Laura Kuenssberg w BBC. – Wiem z rozmów z naszymi trenerami pracy, że są ludzie, którzy mogliby pracować, ale nie pracują – padło.

Z kolei w artykule w "Mail on Sunday" premier Keir Starmer obiecał "zmierzyć się z rosnącym rachunkiem za zasiłki, który nęka nasze społeczeństwo" w ramach "największej reformy wsparcia zatrudnienia, jaką pamiętamy". Zadeklarował jednak, że jego ministrowie będą "traktować ludzi z godnością i szacunkiem".

Chodzi o to, że brytyjski rząd przygotowuje się do ogłoszenia radykalnych zmian w systemie opieki społecznej i wsparcia dla bezrobotnych. Jest to część działań mających na celu dalsze zmniejszenie bezrobocia i obniżenie wspominanych kosztów na zasiłki z opieki społecznej.

Z najnowszych danych wynika, że w Wielkiej Brytanii stopa zatrudnienia osób w wieku od 16 do 64 lat w okresie od lipca do września 2024 r. wyniosła 74,8 proc. "W porównaniu z rokiem ubiegłym wskaźnik ten w dużej mierze nie zmienił się, ale w ostatnim kwartale nastąpił wzrost" – podano na rządowej stronie Office for National Statistics.

Tak wygląda obecnie sytuacja z bezrobociem w Wielkiej Brytanii

Z szacunków agencji wynika też, że stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii wśród osób w wieku 16 lat i starszych w okresie od lipca do września 2024 r. wyniosła 4,3 proc. Jest to wartość wyższa od szacunków sprzed roku i wyższa niż w ostatnim kwartale.

Co więcej, wskaźnik braku aktywności ekonomicznej w Wielkiej Brytanii wśród osób w wieku od 16 do 64 lat w okresie od lipca do września 2024 r. wyniósł 21,8 proc. Jest to wartość niższa od szacunków sprzed roku i niższa niż w ostatnim kwartale.

Liczba osób ubiegających się o zasiłek w Wielkiej Brytanii w październiku 2024 r. wzrosła zarówno w porównaniu miesięcznym, jak i rocznym do 1 806 mln. W Wielkiej Brytanii mieszka około 700 tys. Polaków.

