Obiecana pomoc dla powodzian a rzeczywistość mieszkańców Kłodzka

Pełnomocnik rządu ds. odbudowy po powodzi, Marcin Kierwiński, w związku z opóźnieniem wypłat zasiłków dla powodzian zaapelował do włodarzy Dolnego Śląska o pilne działania. – To, co najważniejsze, to pilna wypłata środków dla poszkodowanych. Tym zajmuje się MSWiA oraz bezpośrednio wojewodowie. Jestem przekonany, że ten proces musi gwałtownie przyspieszyć – mówił w rozmowie z TVN24 .

Do tej pory pomoc doraźną w wysokości łącznie 10 tysięcy złotych otrzymało 1050 rodzin z Kłodzka. Wypłacono także jednorazowe zasiłki po 1000 zł dla 550 rodzin. To w sumie ponad 10 milionów złotych, ale mieszkańcy czekają na kluczowe środki na remonty i odbudowę domów . – Teraz czekamy na przyspieszenie wypłat zasiłków remontowych – wyjaśnia Kierwiński, dodając, że rząd pracuje nad programami finansowania odbudowy infrastruktury oraz budowy mieszkań komunalnych.

Biurokratyczna bariera. Ludzie pracują po kilkanaście godzin dziennie

Burmistrz podkreśla również, że administracja musi działać zgodnie z prawem, co wymaga czasu. – Żaden pracownik komisji czy urzędu nie podpisze się pod decyzją, która nie jest pewna, bo my przecież też będziemy potem kontrolowani – dodaje.

Zmęczenie i frustracja powodzian

W obliczu ogromu prac, jakie trzeba wykonać i zbliżającej się zimy czasu nie ma wiele. Powodzianie potrzebują realnego wsparcia tu i teraz, by odbudować swoje życie. Rząd i samorządy powinny zintensyfikować działania, usprawnić procedury i zadbać o to, by pomoc dotarła do ludzi najszybciej jak to możliwe.