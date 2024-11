Od wtorku do Polski przyjdzie załamanie pogody

Jak to będzie dokładnie wyglądać? Synoptycy prognozują, że we wtorek nastąpi wzrost zachmurzenia do dużego i postępujące od zachodu opady deszczu – chwilami na południowym zachodzie o natężeniu umiarkowanym. Będzie chłodniej – temperatura powietrza od 3°C do 10°C. Wiatr z kierunków południowych i zachodnich, umiarkowany i porywisty.