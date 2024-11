Kiedy wrócą mrozy? Na ten mapce z 29 listopada widać, że będzie chłodniej, ale zima da o sobie znać dopiero w grudniu Fot. Filip Naumienko/REPORTER, wxcharts.com

Reklama.

W poniedziałek, 25 listopada, temperatura wyniesie od 5 st. C w północno-wschodniej Polsce, przez ok. 10 st. C w centrum i na zachodzie oraz nawet do 15 st. C w południowej części kraju. W kolejnej nocy się ochłodzi, ale w centrum powinno być nadal nawet 8 stopni na plusie. Jak będzie w kolejnych dniach?

"We wtorek chłodny front atmosferyczny, związany z głębokim niżem znad Morza Północnego, przyniesie wzrost zachmurzenia i opady deszczu, a po jego przejściu napłynie chłodniejsza masa powietrza. Temperatura maksymalna wyniesie około 10°C" – informuje IMGW.

Reklama.

Kiedy wrócą mrozy? Zima da o sobie znać dopiero w połowie grudnia

Pogoda zacznie się coraz bardziej psuć od środy do soboty. Synoptycy przewidują opady nie tylko deszczu, ale i śniegu. Zacznie też mocniej wiać.

"W sobotę na południowym wschodzie okresami marznące opady mżawki powodujące gołoledź. Temperatura minimalna od 0°C do 6°C, zaś temperatura maksymalna od 0°C do 10°C; jedynie w rejonach podgórskich wartości temperatury okresami mogą kształtować się około –1°C" – czytamy w komunikacie. W niedzielę, 1 grudnia, będzie jeszcze chłodniej: maksymalna temperatura wyniesie od 0°C do 6°C, a minimalna od –2°C do 3°C. "Prawdziwą zimę" mamy poczuć dopiero za dwa tygodnie.

Reklama.

"Od 10 grudnia, gdy do z północy napłynie do nas arktyczne powietrze, możemy spodziewać się większego ochłodzenia" – prognozuje tvnmeteo.pl. Z drugiej strony model pogodowy dla Polski z wxcharts.com pokazuje, że nawet 11 grudnia będzie jeszcze ciepło.

Fot. wxcharts.com

Prognoza pogody na grudzień 2024 roku. Będzie cieplej niż w zeszłych latach

Dodajmy też, że ostatnio IMGW pokazało też prognozę na grudzień. Prawdopodobnie będzie to miesiąc stosunkowo ciepły. Nie powinno to dziwić, gdy zwrócimy uwagę na zdecydowaną większość miesięcy w obecnym roku, w których temperatura była wyższa od normy wieloletniej z 30 lat (1991-2020).

Reklama.