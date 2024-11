O czym będzie "Mikołaj na sygnale" TVP?

"Ratownicy z Leśnej Góry szykują się do świąt, a licho nie śpi! Gdy doktor Góra próbuje udowodnić synowi, że Święty Mikołaj istnieje – kończy się to interwencją strażaków. Kiedy Wiktor razem z Czarkiem zawiesza w domu świąteczne dekoracje, dochodzi do gwałtownego spięcia. Ogromnego pecha ma także Lisicki, którego spotkają przykre zdarzenia. Jego siostra Wanda planuje z kolei kameralny wieczór z Beniem, jednak jej plany zostaną skutecznie pokrzyżowane. W domu Lisickich natomiast zjawia się wyjątkowy gość: stryj Leon z Ameryki, równie ekscentryczny, co bogaty!" – brzmi opis "Mikołaja na sygnale".