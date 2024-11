Prywatnie był związany przez pięć lat z Agnieszką Wasilewską . Zakochani zaręczyli się w Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu, co było szeroko komentowane w mediach. Relacja tej dwójki jednak nie przetrwała próby czasu. Na początku sierpnia tego roku ogłosili oficjalnie, że się rozstali.

Ostatnio Mróz w rozmowie z Plejadą wyznał, że czuje się bardzo samotny: – Otaczam się wieloma ludźmi, ale jestem samotny. To jest najgorsze, że na co dzień uśmiechasz się, jesteś taki szczęśliwy, nikt by nie pomyślał, że coś w twoim życiu może być nie tak, mimo tej sytuacji, która cię spotkała. Wydaje mi się, że rozstanie dla nikogo nie jest łatwe.