Postrzelenie policjanta w Warszawie. Ujawniono nowe fakty ws. ściganego

Podczas sobotniej interwencji na warszawskiej Pradze doszło do śmiertelnego postrzelenia sierż. szt. Mateusza Biernackiego przez kolegę z patrolu, Bartosza Z. Jak ujawniono, policjanci zostali wezwani do mężczyzny znanego z awantur i agresji. Przekazano, że mimo początkowych spekulacji, nie miał on przy sobie maczety.