Doda pozostaje w "topce" polskich gwiazd show-biznesu od ponad dwóch dekad. Ostatnie dwa lata były dla artystki jednym z najbardziej płodnych okresów w karierze. Wydała płytę "Aquaria" , stworzyła kilka numerów we współpracy ze Smolastym, nakręciła program "Doda. Dream Show" ze swojej trasy koncertowej, a jeszcze wcześniej szukała partnera na życie w formacie pt. " 12 kroków do miłości ".

"Zaczynam przygodę swojego życia"

"W świecie, w którym możesz być każdym, wybrałam najtrudniejszą opcję – bycie sobą. Uroda powszednieje i przemija. To, co zostaje na zawsze i robi wrażenie każdego dnia – to osobowość. Ludzie, którzy wychowali się na mnie albo ci, których zainspirowałam do zmian dopiero niedawno, solidarnie twierdzą, że to zdolność. Nie uzależniania własnej wartości od innych, jest tym, czym nauczyli się ode mnie i co dało im najwięcej pewności siebie i spokoju w życiu" – podsumowała jeden ze swoich wpisów Doda.