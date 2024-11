Przypomnijmy, że konflikt między Dodą a Edytą Górniak ciągnął się od 2007 roku. Piosenkarki nie szczędziły sobie uszczypliwości podczas medialnych wypowiedzi. Jedna drugiej zarzucała zazdrość i błędy w karierze. Nic nie zapowiadało na zmianę tej sytuacji, aż do 17 listopada.

Potem Dorota Rabczewska oficjalnie potwierdziła, że doszło do pojednania. – Nie będę mówić, o czym rozmawiałyśmy, bo to są nasze prywatne sprawy, nie robimy tego na pokaz. Ja podeszłam i się cieszę – powiedziała w jednym z wywiadów i dodała: – To jest koniec pewnej epoki, pogodziłyśmy się.