Od poniedziałku 25 listopada w niemieckiej sieci sklepów Lidl ruszyła nowa gazetka promocyjna. Oferta jest pełna atrakcyjnych okazji, a jeden z produktów szczególnie zwraca uwagę. Jest to termorobot MC Smart. Do soboty można go nabyć aż...o 700 zł taniej.

Lild kusi od poniedziałku promocjami. Ten sprzęt jest tańszy aż o 700 zł. Fot. Bartlomiej Magierowski/East News

Co tak wyjątkowego jest w termorobocie MC Smart z wi-fi 1200 Black Edition dostępnym w Lidlu? Co najważniejsze, jest to nowoczesny termorobot kuchenny, który dzięki zaawansowanej technice bardzo ułatwi nam przyrządzanie codziennych potraw.

Lidl przecenił termorobota aż o 700 zł

Termorobot to bowiem urządzenie, które łączy funkcje miksera, blendera, rozdrabniacza i gotującego urządzenia, dlatego można w nim przygotować wiele różnorodnych potraw.

Dzięki funkcji gotowania, a także precyzyjnym ustawieniom temperatury, prędkości i czasu termorobot z Lidla jest bardzo wszechstronny.

Co jeszcze ma do zaoferowania to urządzenie?

Moc: 1200 W Pojemność: 4,5 l Poziomy prędkości: 10 Większy 8-calowy wyświetlacz z szybkim czasem reakcji ułatwia obsługę Gotowanie z instrukcją wideo dla wybranych przepisów 10-stopniowe ustawienie prędkości i dodatkowa funkcja turbo.

Ten termorobot w tym tygodniu w Lidlu jest dostępny za niecałe 1800 zł, czyli o 700 zł taniej niż jego regularna cena.

Co więcej, Lidl na swojej stronie zachęca, do stania się częścią społeczności MC Smart i nawiązaniami kontaktu z innymi pasjonatami gotowania.

"Dzięki inteligentnemu sterowaniu głosowemu przez Google Assistant przekazywanie instrukcji do MC Smarta jest dziecinnie proste. Obecnie, oprócz sterowania głosowego, robota kuchennego można również obsługiwać bezpośrednio przez Wi-Fi" – czytamy.

Co można przygotować w tym urządzeniu?

1. Zupy kremy

Przykład : Zupa krem z brokułów, pomidorowa, zupa dyniowa

2. Pasty i dipy

Przykład : Hummus, guacamole, pasta jajeczna

3. Sosy

Przykład : Sos pomidorowy, beszamel, sos czosnkowy

4. Dania jednogarnkowe

Przykład : Gulasz, risotto, curry

5. Desery

Przykład : Pudding ryżowy, mus czekoladowy, budyń.

Po tych przykładach widać już, że urządzenie pozwala na szybkie gotowanie, więc możemy eksperymentować z różnymi przepisami.

Oferta promocyjna jest dostępna w sklepach Lidla od poniedziałku 25 listopada do soboty 30 listopada. Aby z niej skorzystać trzeba mieć aplikację tego supermarketu.

