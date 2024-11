Już na pierwszej stronie gazetki Lidl zapowiada, że w tym tygodniu wiele produktów będzie można kupić z rabatami sięgającymi nawet 70 proc. Wśród godnych uwagi ofert znajdziemy promocję "1+1 gratis" na kiełbasę żywiecką XXL (600 g) marki Pikok. Przy cenie 18,99 zł za jedno opakowanie drugie otrzymamy gratis. Aby skorzystać z promocji, wystarczy zeskanować Kartę Lidl Plus. Uwaga, oferta obowiązuje tylko we wtorek, 26.11.

Lidl przygotował również promocję "2+2" na margarynę Kasia. Kupując dwie kostki w cenie regularnej (3,99 zł za sztukę), kolejne dwie otrzymamy gratis. Aktywacja promocji nastąpi po zeskanowaniu Karty Lidl Plus. Warto zwrócić uwagę na ofertę na mozzarellę marki Pilos. W ramach akcji "1+1 gratis" drugie opakowanie otrzymamy za darmo po zeskanowaniu Karty Lidl Plus.

We wtorek, 26.11, w promocji "1+1 gratis" dostępny będzie żel pod prysznic Palmolive (500 ml). Kupując jedno opakowanie za 14,99 zł, drugie otrzymamy gratis. Z kolei w środę, 27.11, w ramach akcji "1+1" kupimy płyn do płukania Coccolino (925 ml). Również w tym przypadku drugą sztukę dostaniemy gratis. Aby skorzystać z obu ofert, należy zeskanować Kartę Lidl Plus.