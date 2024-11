Joanna Kurska to druga żona Jacka Kurskiego. Ślub wzięli w 2020 roku. Kurski jako prezes TVP zatrudnił swoją żonę w telewizji publicznej. Joanna Kurska odpowiadała m.in. za organizację "Sylwestra Marzeń". To podczas tych imprez w TVP zaczęło się pojawiać disco polo.

– Co z tego, że teraz w Polsacie jest tylko pięć utworów disco polo, skoro są to największe hity. Taką piosenkę "Szalona" zespołu Boys śpiewają wszyscy w różnych językach. Śpiewał ją nawet po angielsku syn Krzesimira Dębskiego – powiedziała serwisowi Plotek.pl.

– Gdy byłam dyrektorem programowym w Telewizji Polskiej, osobiście zadzwoniłam do Zenka Martyniuka i poprosiłam, by zagrał na "Sylwestrze Marzeń". Zagrał i TVP pierwszy raz od lat wygrała z telewizją Polsat – podkreślała.

Kurska: kiedyś Zenek wróci do TVP

– W powrót Zenka do TVP za tej władzy wierzę średnio, dlatego że ta władza ma kompleksy, wstydzi się polskości, w związku z czym gardzi i odrzuca disco polo. Bo dla tej władzy polskość to nienormalność, a ta muzyka jest esencją ludycznej polskości. Ale, że kiedyś Zenek wróci do TVP – to tego jestem pewna! – podsumowała.