Nowy rządowy program przewiduje nawet 40 000 zł dopłaty na zakup samochodu elektrycznego. Wystarczy złożyć wniosek i spełnić kilka warunków, by za najtańszy obecnie samochód elektryczny na polskim rynku zapłacić nie 76 900 zł, a jedynie 36 900 zł. To auto to nowa Dacia Spring. Z maksymalną dopłatą będzie ok. 20 000 zł tańsza od najtańszej na rynku spalinówki (Mitsubishi Space Star).