Według informacji Portalu Samorządowego można dostać 100 złotych co miesiąc, przez pół roku, bez względu na dochód. Specjalny program wsparcia dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności uruchomił PFRON. Chodzi o takie osoby, które w trakcie rehablilitacji korzystają z respiratorów i koncentratorów tlenu, co musi zostać potwierdzone stosownym zaświadczeniem.

Komu przysługuje 600 złotych dofinansowania do prądu?

Dofinansowanie energii elektrycznej przysługuje osobom posiadającym stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16. roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności. Chodzi o dofinansowanie w ramach świadczenia udzielanego przez ośrodek domowego leczenia tlenem lub ośrodek wentylacji domowej, t.j. osobom będącym pod opieką zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie albo pod opieką poradni, ośrodka lub zespołu domowego leczenia tlenem – podaje Portal Samorządowy. PFRON przekaże na ten cel 100 zł miesięcznie i może zrefundować koszty poniesione od 1 lipca 2024 roku.

Na przykład, jeśli złożymy wniosek w listopadzie 2024 roku, może on obejmować dodatek za miesiące lipiec - październik (4 miesiące - 400 złotych).

Wnioski o dofinansowanie prądu. Do kiedy można je składać?

Wnioski o dofinansowanie można składać do końca listopada. W ramach wsparcia przewidziano comiesięczną kwotę w wysokości 100 złotych bez względu na wysokość zarobków.

Okres objęty refundacją nie może być krótszy niż 3 miesiące ani dłuższy niż pół roku. Oznacza to, że maksymalna kwota wsparcia może wynieść 600 złotych. Jak podaje PFRON, program ma być kontynuowany w 2025 roku. Oznacza to, zę w przyszłym roku osoby uprawnione do dofinansowania będą mogły dostać kolejną dotację.