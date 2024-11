– Ona na pewno go bardzo kochała, bo było to widać. A czy on ją kochał? Na pewno był oschły. Potrafił zamykać dzieci w pokojach, dopóki się nie uspokoją. Na korytarzu widać, że w pokojach był skobel, więc były zamykane w pokojach od korytarza. Jak w więzieniu. Później nie chciał się zgodzić na rozwód, oczywiście uważał, że to nie jest jego wina – powiedziała w "Interwencji" Polsatu Olga, siostrzenica zaginionej.