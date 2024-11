Wylansowała wiele hitów, w tym: "If I Could Turn Back Time", "The Shoop Shoop Song", "Believe", czy "Strong Enough". Głośno było także o jej aktorskiej "odsłonie". Zagrała w "Masce" i "Wpływie księżyca" za co otrzymała Oscara oraz Złoty Glob za rolę najlepszej aktorki pierwszoplanowej.