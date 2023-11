Związki z dużą różnicą wieku budzą sporo kontrowersji i są ku temu słuszne powody. W naszej kulturze mniejsze zdziwienie budzą jednak pary, w których to mężczyzna jest starszy od kobiety. Oto relacje, które łamią stereotypy na ten temat – w nich to faceci są tymi młodszymi.

Pary z dużą różnicą wieku, w których to kobieta jest starsza. Fot. Vianney Le Caer/Invision/East News

Cher i Alexander Edwards

Cher chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Niemal 80-letnia dziś gwiazda jest ikoną, mającą na swoim koncie wybitne osiągnięcia muzyczne (kawałek "Believe", który zapoczątkował nowy trend w muzyce popularnej) oraz filmowe (Cher dostała Oscara za rolę w filmie "Wpływ księżyca").

Alexander Edwards to 37-letni producent muzyczny, z którym Cher związana jest oficjalnie od ponad roku. "Na papierze wygląda to trochę śmieszne" – przyznała Cher w rozmowie w The Kelly Clarkson Show. "Ale w prawdziwym życiu świetnie się dogadujemy. Jest fantastyczny. A ja nie prawie mężczyznom komplementów, na które nie zasługują" – dodała.

Madonna i Jos Popper

Madonna chodziła z młodszymi mężczyznami, zanim było to modne. Już w 2009 roku zszokowała opinię publiczną, gdy zaczęła spotykać się z niemal trzydzieści lat młodszym brazylijskim modelem Jesusem Luzem.

Obecnie artystka jest w związku z 35 lat młodszym Joshem Popper, który jest bokserem i trenerem tego sportu. Madonna miała go poznać przez swojego syna Davida Bandę, który uczęszczał na jego zajęcia. Gwiazda niedawno wstawiła ich wspólne zdjęcie na InstaStories.

Nick Jonas i Priyanka Chopra

Nick Jonas to członek trio Jonas Brothers, które wypromował film Disneya "Camp Rock". W ostatnim czasie głośno było o jego bracie Joe, który rozwodzi się ze swoją żoną Sophie Turner, czyli gwiazdą "Gry o Tron".

Priyanka Chopra to aktorka indyjskiego pochodzenia znana m.in. z takich seriali, jak "Citadel" czy "Biały tygrys". Jej związek z młodszym o 10 lat Jonasem rozpoczął się od wiadomości, którą muzyk wysłał jej za pośrednictwem Instagrama. Dziś para jest małżeństwem od pięciu lat i ma córeczkę Malti Marie.

Heidi Klum i Tom Kaulitz

Heidi Klum przez wiele lat była związana ze starszym od siebie o 10 lat Sealem. Modelka i były aniołek Victoria’s Secret najwidoczniej nie lubi swoich rówieśników, gdyż od 2019 roku jej mężem jest Tom Kaulitz.

Kaulitz zasłynął ze swoim bratem bliźniakiem Billem dzięki popularnemu na początku lat dwutysięcznych zespołowi Tokio Hotel, który swoją drogą (co może niektórych zaskoczyć) wciąż funkcjonuje. Tom jest młodszy od swojej wybranki o 16 lat. Osoby z otoczenia Klum twierdzą, że od kiedy modelka jest z nim w związku, kwitnie.

Aaron Taylor-Johnson i Sam Taylor-Johnson

Związek Aarona Taylora-Johnsona i Sam Taylor-Wood wzbudza kontrowersje. Para zaczęła być razem, gdy aktor był jeszcze nastolatkiem, a starsza od niego o 23 lata reżyserka miała dzieci niewiele młodsze od niego.

Para szybko wzięła ślub i doczekała się dwójki dzieci. W wywiadach do tej pory opowiadają o wielkiej miłości, jaka ich połączyła. Niektórzy mają jednak wątpliwości co do charakteru ich relacji – szczególnie, że krążą plotki, że Sam poznała Aarona, gdy był jeszcze młodszy przez jego rodziców.

"Taylor-Johnson uważa, że 'negatywne podejście' ludzi do jego życia prywatnego, to ich sprawa, gdyż on 'żyje pełnią życia' oraz 'kieruje się swoim instynktem i sercem'. Ale czy na pewno własnym?" – przeczytacie w naszym tekście o ich związku.

Emmanuel Macron i Brigitte Macron

Związek prezydenta Francji z jego żoną budził swego czasu kontrowersje z tego samego powodu, co relacja wspomnianych wyżej Johnsonów. Emmanuel Macron nie tylko bowiem jest młodszy od swojej żony Brigitte Macron o 24 lata, ale też poznał ją w wieku zaledwie 15 lat w "nietypowych" okolicznościach.

"Brigitte Trogneux [panieńskie nazwisko żony Macrona - przyp red.] poznała bowiem swojego przyszłego męża w szkole. Nie był jej współpracownikiem, tylko uczniem. Dodajmy, który chodził do jednej klasy z jedną z córek przyszłej pierwszej damy z pierwszego małżeństwa" – przeczytacie w tekście opublikowanym na łamach naTemat.

Wiele osób wskazywało wówczas, że w wielu miejscach na świecie obecna pierwsza dama mogłaby zostać oskarżona o pedofilię. We Francji, znanej z obyczajowej wolności, związek prezydenta z Brigitte budził jednak znacznie mniej emocji niż w innych krajach.