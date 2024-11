Prezes IPN Karol Nawrocki spotkał się w środę z wyborcami w Raciborzu (woj. śląskie). Podczas spotkania zapytano go o nowelizację ustawy o języku śląskim.

Awantura na spotkaniu z Nawrockim

Obecni na sali nie dali jednak mu dojść do słowa i zaczęli krzyczeć: "nie", "tu jest Polska" i "nigdy w życiu", a przecież spotkanie odbywało się na Śląsku. Karol Nawrocki nie odpowiedział ostatecznie na pytanie, ale potem stwierdził, że "ludzie już odpowiedzieli".

W ten sposób głowa państwa uderzyła w ponad 500 tys. obywateli narodowości śląskiej, którzy liczyli na uznanie ich prawa do kultywowania mowy przodków.

PiS liczy teraz, że zastąpi go właśnie Nawrocki. Kim jest jednak prezes IPN? Karol Nawrocki, od 2021 roku prezes IPN, to od 24 listopada 2024 kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta w wyborach w 2025 roku. Jak ostatnio pisaliśmy, wszyscy kojarzą go głównie z historią – m.in. "Solidarności" i żołnierzy wyklętych.