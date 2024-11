"Podstawą do tego miały być zaliczenia i oceny otrzymane wcześniej podczas studiów na SWPS. A także życzliwość byłego rektora Pawła Cz., który na własną odpowiedzialność wpisywał oceny i zaliczenia" – czytamy w gazecie. – Mówił, że robi to na podstawie doświadczenia życiowo-zawodowego studenta – powiedział jeden z rozmówców "Newsweeka".

Rzeczniczka Szymona Hołowni zaprzecza doniesieniom "Newsweeka"

"Jedyne co łączy go z tą uczelnią to podanie, które wysłał kilka lat temu, kiedy to rozważał studia z psychologii. Nie podjął ich jednak z uwagi na pozyskane w międzyczasie informacje o podejrzanej reputacji uczelni, oraz zmianą planów życiowych" – dodano.