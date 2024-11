Jak dodał, prezydent Wrocławia został zatrzymany rano w swoim mieszkaniu, później agenci CBA wykonywali czynności procesowe. – Następnie został przewieziony do Prokuratury Krajowej, do wydziału zamiejscowego w Katowicach – dodał rzecznik.

Zembaczyński dla naTemat o zatrzymaniu Sutryka

– Jestem w szoku. Zastanawiam, co tam się dzieje, bo to jest naprawdę wydarzenie. Czuję się jeszcze bardziej oszukany. To powoduje, że te dyplomy są warte zero, po prostu zero – powtarzał Zembaczyński.