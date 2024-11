Duda wywołał skandal w Azerbejdżanie. Oto, czym podpadł

Prezydent Andrzej Duda udał się z wizytą do Armenii. Tam został zawieziony w m.in. do miejscowości Kerki. Problem w tym, że to rejon, który Armenia odebrała Azerbejdżanowi. Władze Azerbejdżanu uznały, że to wymierzona w ich kraj prowokacja i rozpętały piekło dyplomatycznych protestów. Na dywanik w Baku został wezwany polski ambasador.