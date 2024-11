Gdy przyszło do wspomnienia nazwiska kandydata Prawa i Sprawiedliwości , prezydent potrzebował chwili, by sobie je przypomnieć.

Kandydaci na prezydenta

Prezydent o Nawrockim: To ciekawy kandydat, bliski mojemu sercu

Prezydent odniósł się też do samego Karola Nawrockiego, nazywając go "bliskim swojemu sercu". – Z całą pewnością to bardzo ciekawy kandydat. Mogę powiedzieć – jeżeli chodzi o podejście do spraw naszych, kwestii historycznych, kwestii państwowych – bliski mojemu sercu. Mogę tak śmiało powiedzieć osobiście od siebie – powiedział Andrzej Duda.