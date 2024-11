"W dzień pogrzebu, punktualnie o godz. 12, niech w całym kraju wybrzmią policyjne sygnały dźwiękowe i błyskowe, w geście hołdu dla Mateusza" – dodali policjanci. Poprosili też o to, by uszanować spokój rodziny i najbliższych zmarłego mundurowego.

W całej Polsce zabrzmią nie tylko policyjne syreny. Do akcji włączą się też funkcjonariusze Straży Granicznej oraz strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Jak zginął policjant Mateusz Biernacki?

Z najnowszych ustaleń wynika, że policjanci dostali wezwanie do agresywnie zachowującego się mężczyzny na warszawskiej Pradze. Do interwencji skierowano patrol składający się z początkującego policjanta i doświadczonego kierownika wydziału północnopraskiej komendy rejonowej.

Bartosz Z. na co dzień pracował w Nowym Dworze Mazowieckim. 23 listopada był jego pierwszym dniem dyżuru w Warszawie . Na interwencje udał się z sierż. szt. Mateuszem Biernackim, gdyż nikt inny nie mógł.

– To pokazuje, jakie są braki w policji . Kierownik jeździ z żółtodziobem, który na początku powinien chodzić na patrole w prewencji, a pojechał na akcję, bo nie było komu – przekazał "GW" jeden z funkcjonariuszy znający kulisy sprawy.

Podczas interwencji doszło do tragedii. Bartosz Z. oddał strzał z odległości trzech-czterech metrów i śmiertelnie postrzelił partnera z patrolu. Wcześniej miał nie krzyknąć "Stój policja" i wbrew procedurom nie oddać strzału ostrzegawczego. Świadkowie twierdzą, że wywiadowca krzyczał: "K****, nie strzelaj! Swój!". Mimo to strzał padł.

Bez aresztu dla strzelającego policjanta

Prokuratura oskarżyła funkcjonariusza, który postrzelił policjanta, o przekroczenie uprawnień i nieuzasadnione użycie broni służbowej, a także o spowodowanie choroby realnie zagrażającej życiu, a w następstwie spowodowanie śmierci innej osoby. Wobec policjanta zastosowano dozór policji. – Pięć razy w tygodniu mężczyzna musi zgłaszać się na komendę, ma zakaz zbliżania się do świadków i do miejsca, gdzie doszło do zdarzenia – takie informacje przekazał po wyjściu z sali rozpraw prokurator prowadzący sprawę. Sąd orzekł także poręczenie majątkowe w wysokości 50 tys. zł i zawiesił funkcjonariusza w czynnościach służbowych.