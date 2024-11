O paragonach z Biedronki było ostatnio głośno ze względu na to, że potrafią mieć pół metra. Nawet gdy kupiliśmy jedną rzecz. Tym razem sieć dyskontów zbulwersowała internautów z innego powodu. Na kwitku pojawiła się bowiem reklama, która może być nielegalna. "To wygląda na 'obchodzenie' prawa" – stwierdziła posłanka Monika Rosa.

Voucher na piwo na paragonie z Biedronki. Czy to w ogóle legalne? Fot. Mateusz Grochocki/East News, https://x.com/nomadmum81

Na paragonach z Biedronki pojawia się nie tylko lista naszych zakupów, ale i różne informacje np. o zebranych naklejkach na maskotki, grafiki promocyjne, vouchery czy oferty na produkty. Stąd są coraz dłuższe i dłuższe.

Klienci kpią z tego, ale i też się wkurzają, bo jest to totalnie nieekologiczne, bo idą na to tony papieru. Jeden z internautów wyliczył, że "zakładając, że w 1 sklepie co 30 sekund jest drukowany paragon o długości 60 cm, to w godzinę wszystkie sklepy drukują paragony o łącznej długości 258 kilometrów".

Voucher na piwo na paragonie z Biedronki. Posłanka uważa, że to "obchodzenie" prawa i promocja alkoholu także wobec dzieci

Teraz jednak Biedronka mogła przekroczyć kolejną granicę. Może przypadkowo, a może nie, ale na paragonie udostępnionym przez aktywistkę Olgę Legosz pojawiła się informacja o voucherze na 20 zł do "do wykorzystania przy jednorazowym zakupie piwa w puszkach o pojemności 550 ml za minimum 60 zł".

Co jest z tym nie tak? Dwie rzeczy: natury etycznej i prawdopodobnie prawnej. Aktywistka zauważyła, że "Piwo w puszce kosztuje ok. 4 zł, wiec trzeba kupić min. 15 szt., żeby z niej skorzystać. 15 browarów w poniedziałek 2.12". Dużo, nawet jak na alkoholika.

Treść jest jasna i w przeciwieństwie do innych promocji, nie jest specjalnie zagmatwana. Chodzi przede wszystkim o to, że to forma reklamy alkoholu, a te są obwarowane regułami i surowymi zakazami (przejdziemy do nich). Posłanka Monika Rosa podała post aktywistki dalej i napisała, że rozważa złożenie zawiadomienia do prokuratury.

"Ta sytuacja pokazuje, jak bardzo potrzebujemy standardów ochrony dziecka dla sektora gospodarczego. Potrzebujemy zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości. Z pewnością tematem promocji alko wobec osób małoletnich zajmiemy się także na Komisji ds. Dzieci i Młodzieży" – napisała.

Kiedy reklama piwa jest legalna? Są na to surowe przepisy, ale nie przewidują każdej sytuacji

Zgodnie z Art. 13 ustawy Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi w Polsce można reklamować tylko piwo, ale też jest na to mnóstwo zakazów.

Reklama i promocja piwa nie może być prowadzona:

w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną 6:00 a 20:00, z wyjątkiem reklamy prowadzonej przez organizatora imprezy sportu wyczynowego lub profesjonalnego w trakcie trwania tej imprezy; na kasetach wideo i innych nośnikach; w prasie młodzieżowej i dziecięcej; na okładkach dzienników i czasopism; na słupach i tablicach reklamowych i innych stałych i ruchomych powierzchniach wykorzystywanych do reklamy, chyba że 20 proc. powierzchni reklamy zajmować będą widoczne i czytelne napisy informujące o szkodliwości spożycia alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim; przy udziale małoletnich.

Jak widać, nie ma nic o paragonach, bo ustawodawca po prostu na to nie wpadł (nie ma też nic o social mediach, co też wykorzystują influencerzy). Można to więc łatwo obejść, jeśli jest się odpowiednio kreatywnym.

Do tego zakazy "nie obejmują reklamy i promocji napojów alkoholowych prowadzonej wewnątrz pomieszczeń hurtowni, wydzielonych stoisk lub punktów prowadzących wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych oraz na terenie punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży".