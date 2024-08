Jak sobota to… a nie, to nie ta sieć. Tym razem przy sobocie głośno jest nie o Lidlu, ale o Biedronce. Internet w tempie błyskawicy obiegły zdjęcia paragonów i to nie tych grozy, choć w sumie są trochę straszne. Klienci pokazują, z jakimi "tasiemcami" wychodzą ze sklepów.

Biedronka to bez wątpienia jedna z największych sieci marketów w Polsce. Spotkać ją można w każdym, albo prawie każdym mieście w naszym kraju. Kojarzy się z niskimi cenami i paletami, a teraz jeszcze... z siedmiomilowymi paragonami.

Biedronka na ustach klientów. Nie przez promocje, a paragony

Weekend to idealny czas na zrobienie zakupów. Dla wielu osób jest to dzień wolny od pracy, a na dodatek w niedzielę sklepy są zamknięte (choć nie 25 sierpnia). Nietrudno więc dziwić się, że m.in. w Biedronkach przy kasach ustawiają się długie kolejki.

Jednak internauci, którzy w ostatnich dniach zrobili tam swoje zakupy, publikują w sieci zdjęcia ponad metrowych paragonów. Żeby go "zdobyć", wystarczyło zrobić zakupy za kilka złotych. Dwa artykuły to paragon o długości ok. metra. Zakupy na kwotę 60 zł (kilka artykułów) oznaczały, że do domu wrócisz z paragonem długim nawet na 1,5 metra.

"I to są paragony grozy. Wydałem jakieś 6 zł na bułki i trochę sera. A mam wrażenie, że szybciej się najem tym paragonem" – pisał jeden z użytkowników serwisu "X". "Jak Biedronka kiedyś znowu będzie udawała, że jest eko, to wstawię ten paragon pod każdym postem. Zakupy za 60 zł" – dodał kolejny. Obaj pokazali, jak wyglądają bardzo długie paragony pełne reklam i voucherów.

"Biedronka w Polsce ma ok. 3596 sklepów. Zakładając, że w 1 sklepie co 30 sekund jest drukowany paragon o długości 60 cm, to w godzinę wszystkie sklepy drukują paragony o łącznej długości 258 kilometrów. W ciągu 13,6 h długość wszystkich paragonów byłaby równa długości polskiej granicy. Wnioski wyciągnijcie sami, do czego prowadzą idiotyczne pomysły marketingowców wielkich sieci" – wyliczył Dawid Dobrogowski z Nowej Lewicy.

W Biedronce miało być eko

Zużywanie tak dużych ilości papieru termicznego nie ma absolutnie niczego wspólnego z ekologią. Warto bowiem pamiętać, że nie nadaje się on do recyklingu, więc nie powinniśmy go wrzucać do pojemników na papier. Niestety, ale wszystkie paragony powinny trafiać do koszy na odpady zmieszane.

A dodajmy, że jeszcze nie tak dawno temu Biedronka chwaliła się nowym i przyjaznym środowisku rozwiązaniem, czyli paragonami elektronicznymi, o których wspominaliśmy na łamach INNPoland.