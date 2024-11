Kolejne duże zmiany w ukraińskiej armii

Michaił Drapaty zastąpi Ołeksandra Pawliuka, który pełnił tę funkcję od 11 lutego 2024 roku. – Generał dywizji Michaił Drapaty skutecznie zorganizował obronę w sektorze charkowskim i zakłócił rosyjską ofensywę – przekazał Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych, nie podając jednak szczegółów powodu rekonstrukcji armii. Drapaty to jednak ceniony i doświadczony wojskowy.

Ukraina ma poważne problemy na froncie i brakuje nowych żołnierzy. BBC Ukrainian ustaliło jakiś czas temu, że od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę do UE wyjechało około 768 000 Ukraińców w wieku 18–64 lat. Liczba ta nie obejmuje obywateli mieszkających poza UE oraz tych, którzy mieszkali gdziekolwiek za granicą od lutego 2022 roku.

Braki w ukraińskiej armii i groźby Putina

Co ważne, w środę "The Economist" podał także, iż w ciągu trzech lat wojny w Ukrainie życie mogła stracić od 60 tys. do 100 tys. żołnierzy, a około 400 tys. żołnierzy prawdopodobnie zostało poważnie rannych. Brytyjczycy powołali się na dane m.in. z zachodnich agencji wywiadowczych, ogólnie dostępnych i strony internetowej UALosses.