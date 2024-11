Podczas spotkania zorganizowanego przez Niemiecką Radę Stosunków Zagranicznych w Berlinie powiedział, że "Rosja przygotowuje się do wojny z Zachodem". Według niego Kreml traktuje konfrontację militarną jako coraz bardziej realną opcję. Ocenił również, że rosyjskie wojsko będzie w stanie przeprowadzić atak na Zachód pod względem personalnym i materiałowym do końca obecnej dekady.

Rosja może testować jedność NATO

Kahl zwrócił uwagę, że władze rosyjskie zastanawiają się, czy sojusznicy NATO faktycznie wywiązaliby się z zobowiązań wynikających z artykułu 5 w sytuacji kryzysowej. – Wysocy rangą przedstawiciele rosyjskiego rządu mają obecnie wątpliwości co do tego, czy obowiązek udzielenia pomocy na mocy art. 5 utrzymałby się w sytuacji nadzwyczajnej – powiedział.

Czym jest artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego?

Artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego to podstawowy zapis, który gwarantuje wspólną obronę państw należących do NATO. Mówi, że atak na jedno państwo członkowskie jest traktowany jak atak na cały Sojusz. W praktyce oznacza to, że w razie agresji wszyscy członkowie NATO są zobowiązani do udzielenia pomocy zaatakowanemu państwu.