Czy prawo wymaga zmian opon na zimowe?

W Polsce nie ma obecnie ustawowego obowiązku zmiany opon na zimowe. Jednak przepisy mówią o konieczności dostosowania pojazdu do panujących warunków na drodze. W praktyce oznacza to, że w razie wypadku spowodowanego nieodpowiednim ogumieniem, kierowca może ponieść konsekwencje prawne i finansowe.

Dlaczego opony zimowe są tak ważne?

Specjalna mieszanka gumy : Opony zimowe wykonane są z miększej mieszanki, która pozostaje elastyczna nawet w niskich temperaturach. Dzięki temu opona lepiej dopasowuje się do nawierzchni, zapewniając lepszą przyczepność. Głębszy bieżnik z lamelami : Charakterystyczne nacięcia w bieżniku skutecznie odprowadzają wodę, błoto pośniegowe i śnieg spod kół, minimalizując ryzyko poślizgu. Lepsza kontrola nad pojazdem : Dzięki zwiększonej przyczepności kierowca ma większą kontrolę nad samochodem podczas hamowania i pokonywania zakrętów.

Różnice między oponami letnimi a zimowymi

Twardość gumy : Opony letnie w niskich temperaturach stają się twarde i sztywne, co znacznie pogarsza ich właściwości jezdne. Wzór bieżnika : Opony zimowe mają bardziej agresywny bieżnik z większą liczbą lameli, co poprawia przyczepność na śliskich nawierzchniach. Odprowadzanie wody i błota : Bieżnik opon zimowych jest zaprojektowany tak, aby skuteczniej radzić sobie z wodą i błotem pośniegowym.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Historia zimówki

Pewnie nigdy nie zastanawiałeś się, kto stoi za wynalazkiem opony zimowej. Jak to bywa, potrzeba jest matką wynalazków. Cofnijmy się w czasie do 1934 roku, do surowej zimy w Finlandii. To właśnie wtedy firma Suomen Gummitehdas Osakeyhtiö (poprzednik Nokian Tyres) wprowadziła na rynek pierwszą na świecie oponę zimową – Kelirengas, czyli "oponę pogodową" dla aut ciężarowych. Była to rewolucja, która odmieniła sposób, w jaki podróżowano w zimowych warunkach.