Tłum, który zgromadził się na stadionie Fiorentiny zamilkł, kiedy na ich oczach trwała walka o zdrowie 22-latka. Na razie nie wiadomo, co takiego stało się młodemu Włochowi. Pewne jest, że zawodnik był reanimowany.

Mecz Fiorentina-Inter Mediolan przerwany. Edoardo Bove reanimowany

W pierwszym momencie nie było wiadomo, co tak naprawdę się stało. 22-latek nagle upadł na ziemię. Chwilę później podbiegli do niego koledzy z drużyny, a także rywale. To oni błyskawicznie dali znać, że potrzebna jest natychmiastowa reakcja zespołu medycznego.