Nawet dla psa mam do wyboru kilka kalendarzy adwentowych, dla kota również. Na Wigilię jak dzieci dostaną najlepszy kalendarzowy smakołyk. Co z tego, że nie wiedzą o narodzinach Jezuska i nie mają pojęcia, że adwent to oczekiwanie na ponowne przyjście Pana. Ich Panem jest Józek czy Seba, albo mają pańcię. O ile wiem, chrzci się samochody, zwierząt jeszcze nie. W Wielki Post nie daje się im do obgryzania kości na krzyżu ani specjalnych pisanek do karmy. Na Wielkanoc nie obiecuje zmartwychwstania. Chyba że kogoś stać na sklonowanie pupila.