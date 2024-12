Co to był za wieczór! 23 listopada Mała Warszawa tętniła energią, muzyką i pasją, goszcząc finał kolejnej edycji "Ekipy Na Życie". Blisko 700 uczestników, niezliczone emocje i atmosfera, której nie da się zapomnieć – to wydarzenie przechodzi do historii jako prawdziwa celebracja przyjaźni, różnorodności i wspólnych zajawek.