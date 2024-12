Od nowego roku zaostrzają się przepisy: prawo jazdy będzie nam zabrane również za przekroczenie prędkości o ponad 51 km/h na terenie niezabudowanym . Do tego na ulicach powoli pojawiają się superfotoradary . Stąd piraci drogowi szukają supertrików na to, by nie dać się złapać.

Listek na żyłce ma zakryć tablicę i oszukać fotoradar. Przepisy tego nie zabraniają, ale...

Teraz internauci zachwycają się nowym patentem. Z listkiem przyczepionym żyłką do wycieraczki. To nie żart (choć wygląda jak jakiś mem). Łatwiej to zobaczyć, niż opisać, ale generalnie chodzi o to, by zakryć listkiem fragment numeru rejestracyjnego (w celu utrudnienia identyfikacji pojazdu), a jeśli policjant przyłapie nas na tym sposobie, to wtedy włączamy wycieraczkę i po listku nie ma śladu.