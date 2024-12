Związek Schreiber i Czarneckiego. Jego ojciec zabrał głos. Fot. Wojciech Olkusnik/East News

– Zawsze będę wspierał swoich synów w tym także oczywiście najstarszego, Przemka. Każdy ma swoje życie. Przemek może liczyć, jak każde moje dziecko, na wsparcie ze strony ojca, rodziców – powiedział Ryszard Czarnecki, pytany przez "Fakt" o nową relację syna.

Czarnecki komentuje nowy związek syna

Czarnecki wspomniał też, nie będzie mówił synowi, jak ma żyć, gdyż "jest dorosły i wie, co robi". – Zawsze będę go wspierał, także w jego wyborach osobistych. W pełni je akceptuję – zadeklarował w rozmowie z gazetą. Nie chciał powiedzieć, czy poznał osobiście Schreiber.

Przypomnijmy: pod koniec listopada na okładce dziennika "Fakt" pojawiła się Marianna Schreiber. Tabloid napisał wówczas, że (jeszcze) żona byłego ministra Łukasza Schreibera ma mieć nowego partnera.

Pokazano serię zdjęć zrobionych z ukrycia, na których widać było celebrytkę w towarzystwie byłego posła PiS Przemysława Czarneckiego. Wpadli na zakupy do osiedlowej Biedronki na warszawskim Mokotowie.

"Wędrując między regałami i wzdłuż wypełnionych towarami chłodni, napełniali wózek wszystkim, co powinno znaleźć się w gospodarstwie domowym. W ciągu pół godziny zaopatrzyli się m.in. w chleb, mleko, szynkę, nabiał. Skusili się także na słodkie napoje" – opisywał wtedy "Fakt".

Tak Schreiber napisała o relacji z Czarneckim

Następnie celebrytka sama odniosła się do jej związku. W piątkową noc (29 listopada) na instagramowym profilu Marianny Schreiber pojawił się nowy post. Celebrytka pokazała się w objęciach Czarneckiego, a w opisie dodała:

"Ludzie, niektóre Wasze komentarze są naprawdę okropne. Nigdy nie sądziłam, że można osiągnąć taki poziom okrucieństwa, obrzydliwych sformułowań, obraźliwych tekstów. Nie mam słów, by wyrazić swoje ubolewanie nad tym, co się dzieje w moim kierunku. To wszystko nie pozwala mi żyć na własnych zasadach, do czego mam przecież prawo".

Masę nieprzychylnych komentarzy i zarzutów, że "jest z kimś dla korzyści", które miały do niej spłynąć po publikacji ujęć z Czarneckim, nazwała obrzydliwymi i przyznała, iż jest jej "po ludzku przykro".

Stwierdziła, że za autorów takich wiadomości "będzie się po prostu modlić". "A życzliwym i szanującym moje uczucia z całego serca Bóg zapłać" – dodała. Na koniec podziękowała Ryszardowi Czarneckiemu, ojcu Przemysława, za "za wsparcie". "Jest Pan, Panie Pośle – wspaniałym Ojcem i ostoją" – skwitowała.

Młody Czarnecki napisał za to: "Jeżeli ktoś myśli, że hejt zniszczy moją relacje z Marianną, to jest w błędzie. Rozumiem oburzenie wielu osób, ale nie zniszczy mojego uczucia do mojej partnerki. A z mojej strony jest to ogromna miłość".

Przemysław Czarnecki – to syn polityka PiS Ryszarda Czarneckiego z jego pierwszego małżeństwa. W 2023 bezskutecznie kandydował do Sejmu X kadencji. W 2024 bez powodzenia kandydował do sejmiku dolnośląskiego, ale jeszcze w tym samym roku objął mandat radnego województwa w miejsce Grzegorza Macki.

