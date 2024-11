Zdjęcia w zasadzie nie dają pola do domysłów. Schreiber i Czarnecki robią wspólne zakupy, przy okazji okazując sobie drobne czułości. Oboje wpadli na zakupy do osiedlowej Biedronki na warszawskim Mokotowie.

Na koniec Schreiber i Czarnecki zapakowali zakupy do samochodu, przy okazji on jadł jej pieczywo z ręki. Odjechali.

Kim jest Przemysław Czarnecki?

Przemysław Czarnek – to syn Ryszarda Czarneckiego, polityka PiS z jego pierwszego małżeństwa. W 2023 bezskutecznie kandydował do Sejmu X kadencji. W 2024 bez powodzenia kandydował do sejmiku dolnośląskiego, ale jeszcze w tym samym roku objął mandat radnego województwa w miejsce Grzegorza Macki. Z kolei ten dostał się do Sejmu w zamian za Michała Dworczyka, który zdobył mandat europosła.