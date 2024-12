"Nigdy nie miałem takiej bohaterki". Alek Rogoziński o książce "Królowa lodu"

– Nigdy nie miałem takiej bohaterki, z którą nic, ale to absolutnie nic by mnie nie łączyło – mówi pisarz Alek Rogoziński o głównej bohaterce swojej nowej komedii kryminalnej "Królowa lodu". Katarzyna Łęczycka, właścicielka imperium kosmetycznego, z rodziną utrzymuje kontakt głównie przez przelewy. Nestorka co roku spotyka się z bliskimi tylko przy wigilijnym stole. Tym razem tuż przed uroczystą kolacją pojawia się problem: wychodzi na jaw, że ktoś chce ją zabić. Ale kto? Każdy ma jakiś motyw...

– Po raz pierwszy pomyślałem sobie: wymyślę taką zołzę, żebym sam jej nie lubił – opowiada Alek Rogoziński. Autor książki "Królowa lodu" podkreśla, że ta fikcyjna postać uosabia postawę, która naprawdę występuje w społeczeństwie. – Katarzyna Łęczycka to monstrum, ale mam wrażenie, że w naszych czasach takich monstrów chodzi po ziemi coraz więcej. To kobieta, która opłaca luksusowe życie dla całej swojej rodziny po to, by mieć ją z głowy – mówi pisarz w wywiadzie dla naTemat.

Alek Rogoziński zwraca uwagę na to, że w dzisiejszych czasach czułość coraz częściej uważana jest za słabość, a w jej miejsce wchodzi podtrzymywanie relacji za pomocą rzeczy materialnych: przelewów, prezentów, voucherów. I nie chodzi tylko o święta.

– Powiedzenie, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach, nie wzięło się znikąd – mówi pisarz. Rogoziński wskazuje, że Katarzyna Łęczycka, właścicielka wielkiej firmy kosmetycznej "Złota Róża", uważa członków swojej rodziny – nie bez podstaw – za nieudaczników, zapomina jednak, skąd bierze się ich brak zaradności życiowej. Pieniądze, które hojnie przekazywała swoim bliskim, skutecznie odebrały im motywację do działania.

Co więcej, częściowo właśnie przez pieniądze w rodzinie pojawiły się spory i urazy, które narastają do tego stopnia, że w pewnym momencie okazuje się, że ktoś chce zabić zdolną i ambitną businesswoman. Kto? Dlaczego? Więcej w komedii kryminalnej Alka Rogozińskiego "Królowa lodu".

