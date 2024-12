Słynący z co najmniej kontrowersyjnych wypowiedzi i zachowań europoseł Grzegorz Braun próbował dać show w Parlamencie Europejskim . Doszło do wymiany zdań, która skończyła się dla Brauna zaliczeniem dotkliwej porażki.

– Ten poseł wniósł nową jakość i nową atmosferę do prac tej komisji. Najwyraźniej sprawia mu przyjemność takie zachowanie. Jedną sprawą jest to, jak ktoś się zachowuje, ale jeżeli czują państwo obawy, to jest to nie do przyjęcia – uznał.